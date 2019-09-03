Самара, , 11:51 — REGNUM Небезопасный батут обнаружили в парке Победы Самары сотрудники министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Рейд по надзору за техническим состоянием аттракционов парка Победы проходил совместно с сотрудниками прокуратуры Советского района г. Самары.

В ходе проверки сотрудники установили, что детский батут не соответствует требованием безопасности. Его эксплуатация приостановлена.

Кроме этого, в ходе проверки были «выявлены операторы аттракционов, возраст которых не достиг 18 лет».

По данным пресс-службы ведомства, в данный момент решается вопрос о привлечении руководства компании, которая является собственником аттракционов, к административной ответственности.