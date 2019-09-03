Найроби, , 14:51 — REGNUM Служба охраны дикой природы Кении сообщила, что 2 сентября были обнаружены тела шести туристов, погибших в результате наводнения, произошедшем в национальном заповеднике «Врата Ада».

По словам представителей Службы охраны дикой природы Кении, местоположение еще одного туриста пока неизвестно.

По информации новостного агентства VOA Swahili, среди погибших пятеро человек — граждане Кении, один — иностранец, также туристов сопровождал гид. Группе пришлось столкнуться с сильным ливнем во время посещения заповедника «Врата Ада», находящегося примерно в 100 километрах к северо-западу от столицы Кении города Найроби.

Как отмечается, вследствие проливных дождей заповедник был закрыт. Сотрудники заповедника были оповещены о наличии выживших в ходе наводнения, в связи с чем в заповеднике началось проведение спасательных работ.