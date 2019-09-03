Одесса, Украина, 3 сентября 2019, 11:47 — REGNUM В селе Авангард Одесской области произошло массовое отравление шаурмой, сообщили 3 сентября в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Всего в инфекционную больницу Одессы обратились 30 человек, все они ели шаурму, купленную в одном и том же месте.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве семь студентов были госпитализированы с признаками отравления. Все они употребляли шаурму, купленную в одном месте.
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