Одесса, Украина, , 11:47 — REGNUM В селе Авангард Одесской области произошло массовое отравление шаурмой, сообщили 3 сентября в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«По состоянию на 07.00, 3 сентября, остаются госпитализированными 18 человек (из них 4 детей). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий», — сказано в сообщении.

Всего в инфекционную больницу Одессы обратились 30 человек, все они ели шаурму, купленную в одном и том же месте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве семь студентов были госпитализированы с признаками отравления. Все они употребляли шаурму, купленную в одном месте.

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