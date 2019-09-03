Тулун, Иркутская область, , 11:41 — REGNUM Помимо дорожной инфраструктуры, жилья и административных зданий в иркутском городе Тулуне, наиболее сильно пострадавшем от мощнейшего наводнения летом 2019 года, предстоит восстановить электроснабжение многих кварталов, попавших в зону затопления, сообщается на официальном сайте иркутской прокуратуры.

«В Тулуне в результате наводнения были подтоплены и повреждены порядка 70% трансформаторных подстанций, 50% распределительных сетей, около 50 км сетей уничтожено потоками воды полностью», — отмечают в надзорном органе.

Работы по восстановлению утраченных объектов электросетевого хозяйства ведутся силами филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Нижнеудинские электрические сети и Тулунского отделения ООО «Иркутская энергосбытовая компания».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 2 сентября 2019 года Тулун вновь посетил российский президент Владимир Путин. Это уже его второй визит со времени наводнения, начавшегося в Приангарье 26 июля. Глава государства приезжал, чтобы лично посмотреть на то, как исполняются его поручения по скорейшему восстановлению жилья и всей необходимой инфраструктуры. За время паводка более 45 тысяч жителей области признаны пострадавшими.

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