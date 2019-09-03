р-н Сафакулевский, , 11:39 — REGNUM В Курганской области суд отменил наказание мужчине, который управлял мотоблоком без водительских прав. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что мужчина был привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством») за езду на мотоблоке без водительских прав. Прокуратура Сафакулевского района считает, что мотоблок транспортным средством не является, поэтому для управление данным видом техники не требует водительского удостоверения. Суд согласился с доводами прокурора и отменил незаконное постановление об административном нарушении.

Решение суда не вступило в законную силу.