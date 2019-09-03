Магнитогорск, Челябинская область, , 11:21 — REGNUM В Магнитогорске гражданин 1965 года рождения обвиняется в жестоком убийстве собаки. Об этом сообщает челябинское областное УМВД.

Информация о произошедшем появилась в соцсетях. Полицейские отработали её и вышли на одного из садоводов. Этот гражданин пояснил стражам порядка, что заподозрил собаку, которая жила недалеко от его участка, в удушении кролика.

Теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит до трёх лет колонии. А пока он находится под подпиской о невыезде.