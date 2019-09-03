Воронеж, , 11:17 — REGNUM Нелегальный медцентр закрыла полиция в Воронеже, подозреваемые в организации незаконного бизнеса стали фигурантами уголовного дела, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 3 сентября.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Воронежской области и Республики Татарстан пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности в сфере оказания медицинских услуг населению», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские выяснили, что трое женщин организовали в арендуемом ими помещении на территории Воронежа оказание медицинских услуг, не имея на это необходимой лицензии. Клиентов в «медцентр» привлекали, обещая бесплатное обследование, в ходе которого у пациентов находили заболевания, которыми те в реальности не страдали. Затем мошенники убеждали людей, что они нуждаются в срочном дорогостоящем лечении, и предлагали оформить кредиты. По данным полиции, доход «медцентра» составил не менее 26,5 млн рублей. В ходе обысков полиция изъяла медицинское оборудование, клиентскую базу, документацию.

В настоящее время Главным следственным управлением ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 («Мошенничество») и частью 2 статьи 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»). Подозреваемые задержаны, двое отправлены под домашний арест, третья оставлена под подпиской о невыезде.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», — сообщила Ирина Волк.