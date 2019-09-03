Екатеринбург, , 11:03 — REGNUM В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Советской пострадал 16-летний подросток. Его сбил автомобиль «Хендэ Солярис», которым управлял 51-летний водитель.

Как сообщает издание «Новый день», дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 2 сентября. Парень увидел отходящий автобус и стал перебегать дорогу, чтобы успеть на него. В этот момент он попал под колёса машины, которая двигалась по улице на зелёный свет сигнала светофора.

Отметим, что после ДТП водитель остановился и вызвал пострадавшему скорую помощь. Подросток был госпитализирован. Сам водитель пояснил, что хоть и успел нажать тормоз, но избежать столкновения не удалось, так как пострадавший неожиданно выскочил из-за двигавшейся навстречу машины.