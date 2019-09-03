Губкин, Белгородская область, , 11:01 — REGNUM Легковой автомобиль повредили неизвестные во дворе одного из жилых домов города Губкин Белгородской области в ночь на 2 сентября. В машине разбили заднее стекло и нанесли не менее 10 ударов топором по кузову, сообщает ИА REGNUM.

Орудие преступления злоумышленники оставили на месте — один топор воткнули в капот, другой в крышу автомобиля.

Пользователи социальной сети, где появились фото изрубленного автомобиля, выдвигают несколько версий: хозяин машины не договорился с конкурентами или партнёрами по бизнесу, сделал замечание местным «асоциальным элементам», а может, таким образом решил сменить иномарку. В полиции начали проверку по факту повреждения автомобиля.