Бамако, , 10:58 — REGNUM После обрушения трехэтажного здания в Бамако спасатели извлекли из-под завалов 15 тел, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление местного чиновника.

Строящийся жилой дом, который, однако уже был заселен, обрушился рано утром в воскресенье, 1 сентября. В результате трагедии двадцать шесть человек выжили, сообщил Reuters по телефону пресс-секретарь министра безопасности страны Баба Сиссе.

Представители правительства Мали позже заявили, что игнорирование строительных стандартов является вероятной причиной обрушения.

«Здесь много нарушений… Нельзя строить здания бессистемно», — заявил министр безопасности генерал Салиф Траоре.

«Власти начали расследование причин обрушения», — говорится в сообщении правительства в Twitter.

В Бамако, одном из самых быстрорастущих городов в мире, переживающем строительный бум, где многие строят без соответствующего разрешения, часто происходят обрушения зданий.