Штат Калифорния, США, , 10:51 — REGNUM В США спасатели нашли тела 25 погибших в результате пожара и затоплении судна Conception в Калифорнии, сообщает Associated Press.

По данным издания, тела погибших были обнаружены у северного побережья острова Санта-Крус. В настоящий момент пропавшими без вести числятся девять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, туристическое судно Conception загорелось 2 сентября у берегов Калифорнии. В этот момент на борту находились 39 человек.

Члены экипажа смогли спастись, туристы и дайверы, которых везли на экскурсию по местам с живописной морской флорой и фауной, погибли. Причины и подробности трагедии выясняются.

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