Урай, Югра, , 10:50 — REGNUM В Югре мужчине, который сбил пенсионеров на пешеходном переходе, на год ограничили свободу. При этом двум пешеходам был причинён тяжкий вред здоровью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Суд установил, что в марте 2019 года в городе Урае мужчина при совершении обгона не выбрал безопасную скорость движения своего автомобиля и не убедился в отсутствии людей на пешеходном переходе. В результате были сбиты двое пожилых людей.

Мужчина был признан виновным по ч.1 ст.264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком один год. В пользу потерпевших с него взысканы 190 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.