Пекин, , 10:50 — REGNUM Два человека погибли в результате затопления рыбацкой лодки после удара о риф в море близ китайской провинции Чжэцзян, сообщает 3 сентябя агентство Синьхуа.

Инцидент произошел около 20:20 по местному времени 2 сентября. Лодка с восемью членами экипажа пыталась спасти другую лодку близ острова Хаунсин, сообщили в канцелярии по вопросам рыболовства города Чжоушань.

На место было направлено несколько спасательных судов после получения информации о случившемся. По данным на 5:55 по местному времени 3 сентября, все восемь членов экипажа найдены. Из них двое скончались в госпитале. Причины инцидента выясняются.

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