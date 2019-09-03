Сидней, Австралия, , 11:46 — REGNUM 35-летний мужчина, севший утром 21 июля в поезд в Редферне (пригород Сиднея, Австралия), подозревается в провоцировании драки, владении незарегистрированным огнестрельным оружием и намерении совершить вооруженное преступление. Об этом 3 сентября сообщает агентство Australian Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции Нового Южного Уэльса. По данным ведомства, подозреваемый и 55-летний мужчина зашли в вагон поезда Редферне и заняли свободные места. Они не были знакомы друг с другом. Далее, по версии следствия, молодой мужчина повел себя неадекватно, стал кричать на других пассажиров, достал пистолет, направил его на пожилого мужчину. Между пожилым человеком и нападавшим завязалась потасовка, подозреваемый высвободился и убежал в другой вагон.

Позже подозреваемый был остановлен сотрудниками полиции на станции Гранвилл и отпущен; на следующий день, 22 июля, он был арестован полицией у себя дома в Редферне.

Подозреваемый отказался от освобождения под залог и предстанет перед судом Нового Южного Уэльса во вторник, 3 сентября.