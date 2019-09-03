Екатеринбург, , 10:42 — REGNUM В Екатеринбурге суд удовлетворил иск местной жительницы к индивидуальному предпринимателю, у которого она совершила покупку, о возмещении морального вреда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В пользу истца взыскано 97 678 рублей, в которые входит стоимость покупки, компенсация морального вреда и судебных расходов, а также штраф.

Отметим, что женщина приобрела во время презентации продукции одного из производителей текстиля комплект постельного белья на трикотажной основе с чистошерстяным ворсом. Однако вследствие использования белья у женщины развилась аллергия, которую она подтвердила представленной медицинской справкой. К тому же продавец не представил покупателю информации о свойствах товара и о возможном наступлении аллергической реакции на продукцию.

Женщина обратилась с иском в Ленинский районный суд, который частично удовлетворил её требования. Однако продавец оспорил решение суда в Свердловском областном суде, но безрезультатно. Суд оставил постановление первой инстанции в силе.