Соледар, ДНР, , 10:26 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив 104 единицы боеприпасов по территории ДНР. Об этом сообщили 3 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Так, на горловском направлении украинские силовики использовали гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие. На донецком направлении с позиций ВСУ были выпущены две мины калибра 82 мм.

На мариупольском направлении украинские формирования выпустили 22 мины калибра 120 мм, 23 мины калибра 82 мм, применили зенитные установки, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Зайцево, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Григоровка, Дзержинское, Ленинское, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что ни жертв среди мирных жителей, ни повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили 193 единицы боеприпасов по территории ДНР, повредив жилые дома и постройки в Коминтерново и на окраине Горловки. Под обстрелом также оказались наблюдатели ОБСЕ и представители ДНР в СЦКК.

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