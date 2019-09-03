Мумбаи, Индия, , 10:17 — REGNUM В результате пожара, возникшего 3 сентября на крупнейшей нефтегазовой корпорации Oil and Natural Gas Commission (ONGC) в Западной Индии, погибли четыре человека. ЧП произошло в поселке Нави Мумбаи недалеко от финансовой столицы Индии, Мумбаи. Об этом сообщает агентство Press Trust of India со ссылкой на информацию в сети Twitter, опубликованную администрацией завода.

В сообщении говорится, что пожар вспыхнул в ливневой канализации на территории завода и был потушен в течение двух часов.

Агентство Press Trust of India со ссылкой на пресс-службу полиции сообщило, что в результате пожара погибли четыре человека и трое получили ранения. На место происшествия выехали более 20 пожарных расчетов.