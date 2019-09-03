Москва, , 10:00 — REGNUM Российские следователи установили причастность командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) к обстрелу 1 сентября сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и представителя СМИ, сообщила 3 сентября официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Следователи установили причастность командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Гнатова к артиллерийскому обстрелу группы гражданских лиц 1 сентября этого года», — сказала она.

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По ее словам, среди подвергшихся обстрелу — сотрудники ОБСЕ и внештатный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня». Все они находились в селе Коминтерново Донецкой Народной Республики (ДНР).

По факту обстрела возбуждено уголовное дело по ст. 2356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

Напомним, ранее сообщалось, что 1 сентября сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и оперативная группа представителей Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня попали под обстрел со стороны украинских боевиков на юге ДНР.

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