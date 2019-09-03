Екатеринбург, , 10:08 — REGNUM Поле дикорастущей конопли обнаружили и ликвидировали сотрудники полиции в Октябрьском районе Екатеринбурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по связям со СМИ городского УМВД.

Растения были уничтожены при помощи бульдозера на площади порядка 400 квадратных метров.

Ранее в отдел полиции поступил сигнал о том, что на пустыре недалеко от Сибирского тракта растут кустарники конопли. На место выехали сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Проверка подтвердила достоверность полученной информации, после чего было принято решение уничтожить растения.