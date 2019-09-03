Поселок Боровский, Тюменская область, , 09:59 — REGNUM В Тюменском районе председатель ТСЖ «Сибиряк» признан виновным в гибели человека от схода снега с крыши дома в посёлке Боровский. Суд приговорил его к трём годам условного заключения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В суде установлено, председатель ТСЖ «Сибиряк» игнорировал многочисленные жалобы собственников помещений на заснеженную кровлю дома 34 по ул. Островского в посёлке Боровский, и не обеспечил очистку крыши.

Днём 11 марта 2019 года 83-летний мужчина пришёл к нотариусу, чей офис располагался в доме по ул. Островского, 34. На него с крыши упала снежная лавина. Мужчина с травмами был доставлен в больницу, где скончался.

Председатель ТСЖ «Сибиряк» признан виновным в совершении преступления по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека»).

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. А также к взысканию морального вреда в размере 500 тыс. рублей и материального ущерба в размере более 118 тыс. рублей.

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