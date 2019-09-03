Ухань, Китай, , 09:59 — REGNUM В результате нападения на учащихся начальной школы в китайском городе Эньши погибли восемь учеников, об этом 3 сентября сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в 8:00 утра по местному времени. Ранее поступала информация о десяти раненых, в настоящее время стало известно о восьми погибших, двое других школьников доставлены в госпиталь, где им оказывается необходимая помощь.

По данным журналистов агентства, нападение совершил 40-летний мужчина, в настоящее время он задержан, правоохранительные органы ведут следствие. Мотивы подозреваемого пока не установлены.

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