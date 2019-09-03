Брянск, , 09:54 — REGNUM 36-летнему экс-заместителю начальника отдела полиции «Брасовский» МО МВД России «Навлинский» Брянской области предъявили новое обвинение. Бывший полицейский ранее обвинялся в избиении несовершеннолетнего в кафе посёлка Локоть. Теперь мужчине инкриминируют причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Уголовное дело изменено в связи со смертью потерпевшего — 31 августа 2019 года, не приходя в сознание, 17-летний молодой человек скончался в больнице. Обвиняемый по решению суда сейчас находится под стражей.

По новому обвинению бывшему полицейскому может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Уголовное дело находится в производстве отдела по расследованию особо важных дел следственного управления.

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