Ямусукро, , 10:03 — REGNUM Полиция Кот-д'Ивуара арестовала 12 человек, которых подозревают в штурме кладбища и взломе гроба в Абиджане вскоре после того, как популярный в стране музыкант DJ Arafat был захоронен. Об этом сообщает ВВС Africa.

DJ Arafat, 33-летний исполнитель, чье настоящее имя Анж Дидье Хуон, в прошлом месяце разбился на своем мотоцикле.

Многие жители страны были шокированы видео в социальных сетях, на котором фанаты диджея выкопали гроб из могилы и открыли его, чтобы убедиться, что в нем действительно находится тело музыканта. Это последовало за слухами о том, что музыкант на самом деле не умер.

В пятницу, 30 августа, десятки тысяч человек посетили концерт в память о погибшем музыканте.