Кемерово, , 09:42 — REGNUM Пассажиру авиарейса Москва — Кемерово назначили штраф 2 тыс. рублей, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Такое решение принял мировой суд Заводского района Кемерова. Ранее на борт воздушного судна, на котором летел гражданин, вызвали наряд полиции. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя Москвы.

Сообщается, что нарушитель общественного порядка перемещался по салону лайнера во время полёта, мешал другим пассажирам, а также «не выполнял требования бортпроводников пристегнуть ремни безопасности при прохождении зоны турбулентности и заходе самолета на посадку». Полицейские составили протокол о невыполнении законных распоряжений командира воздушного судна.