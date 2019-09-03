Краснодар, , 09:41 — REGNUM Самолёт авиакомпании Red Wings, летевший рейсом Челябинск — Анталья, вынужденно сел в аэропорту Краснодара ночью 3 сентября. На борту самолёта находились 225 человек.

Причиной решения о совершении внеплановой посадки самолёта стало плохое самочувствие одного из пассажиров, сообщили «Кубанские новости».

Посадку самолёт совершил в 02:25, она прошла в штатном режиме. Мужчину, которому стало плохо, передали медикам. В 03:33 самолёт вылетел по маршруту.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня же, 3 сентября, в аэропорту Нерюнгри в Якутии из-за плохого самочувствия пассажира совершил посадку самолёт, летевший из Хабаровска в Новосибирск.