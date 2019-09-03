Петропавловск-Камчатский, , 09:46 — REGNUM Адептов секты Свидетелей Иеговы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут судить за проповеди в закрытом военном городе подводников Вилючинске на Камчатке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Представители секты предстанут перед судом за преступления, предусмотренные ст. 282.2 УК РФ — организация деятельности экстремистской организации, склонение, вербовка или иное вовлечение в экстремистскую деятельность. Несмотря на запрет деятельности организации на территории РФ, обвиняемые проводили собрания в ЗАТО Вилючинск, распространяли экстремистскую литературу. Преступление выявлено сотрудниками ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, деятельность Свидетелей Иеговы признана ВС РФ незаконной и запрещена на территории России.