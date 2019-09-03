Кинель, , 09:40 — REGNUM Подозреваемого в незаконном обороте наркотиков задержали оперативники в г. Кинеле. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Марихуанна Ca.gov

Местного жителя 1982 года рождения полицейские задержали в рамках операции «Мак» около автозаправочной станции, расположенной на улице Крымская города Кинель.

У мужчины обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет, в котором находилось вещество растительного происхождения. После проведения экспертизы оказалось, что изъятое вещество является марихуаной массой 38,03 граммов.

По сообщению пресс-службы ведомства, мужчина в ноябре 2018 года уже был осужден за незаконный оборот наркотиков. Тогда ему суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

По словам оперативников, мужчина уверяет, что наркотик хранил для личного употребления. Данная версия проверяется следователями.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 228 УК РФ.