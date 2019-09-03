Иркутск, , 09:35 — REGNUM Пожарная обстановка в иркутских лесах вновь обостряется. Как следует из официальной информации регионального правительства, на утро, 3 сентября, общая площадь действующих пожаров в Приангарье составляет 2506 га, тогда как сутки назад она составляла чуть более 1,5 тыс га.

Пожар в лесу (cc)Ylvers

Также известно, что в лесах Усть-Кутского района обнаружено одно новое возгорание площадью 10 га. Ещё два пожара зарегистрированы в Катангском районе и один в Бодайбинском районах.

Напомним, по данным на утро 30 августа, в Приангарье были зарегистрированы три возгорания (два — в Катангском и одно — в Бодайбинском районе) общей площадью 548 га, из которых 15 га, не покрытых лесом.

Читайте также: Площадь иркутских лесных пожаров выросла до 1,5 тыс. га