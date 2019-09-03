Екатеринбург, , 09:26 — REGNUM Одно из общежитий Уральского государственного медицинского университета в Екатеринбурге пришлось эвакуировать. Об этом сообщает ЕАН.

Эвакуация произошла из-за неизвестной угрозы, её характер не уточняется. На месте работают представители полиции и спецслужб.

Основная часть студентов находится на учёбе, поэтому эвакуация в основном коснулась сотрудников библиотеки, располагающейся в здании общежития.

Напомним, 14 августа 2019 года в Екатеринбурге эвакуировали бизнес-центр «Небо». В администрацию здания поступил сигнала о якобы заложенной в здании бомбе.

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