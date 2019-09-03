Чита, , 09:22 — REGNUM В Забайкальском крае во время занятий на танковом полигоне погиб инструктор-контрактник, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

Инцидент произошел 30 августа в ходе выполнения плановых занятий по вождению боевых машин с преодолением водной преграды. Один из танков заглох под водой, обучаемый механик-водитель смог успешно покинуть танк.

«Проводящий занятие опытный контрактник-инструктор до конца боролся за живучесть танка и погиб», — ообщили РИА Новости в пресс-службе ВВО.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливает комиссия ВВО совместно с правоохранительными органами.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне сержант мотострелковой горной роты погиб в ходе военных учений под Ростовом-на-Дону. Трагедия произошла на полигоне «Кузьминский».

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