Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:23 — REGNUM В Нижнем Тагиле суд удовлетворил иск надзорных органов в отношении детского сада «Детство», о взыскании компенсации за моральный ущерб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сумма исковых требований составила 100 тыс. рублей. Судебный акт может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

Отметим, что иск был подан в целях защиты прав и интересов несовершеннолетнего ребёнка, который пострадал во время урока физкультуры в детском саду.

По итогам прокурорской проверки установлено, что 25 февраля 2019 года на занятиях в детском саду ребёнок получил травму ноги. Его осмотрел медик дошкольного учреждения, однако скорую помощь вызвали только спустя два с половиной часа. После того как ребёнка госпитализировали, у него был диагностирован сложный перелом, и в результате ребёнок перенёс операцию.