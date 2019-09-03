Нерюнгри, Якутия, , 09:09 — REGNUM В аэропорту Нерюнгри в Якутии 3 сентября незапланированно совершил посадку самолёт, летевший из Хабаровска в Новосибирск. Это случилось из-за того, что пассажиру на высоте 10 тыс. метров стало плохо, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Пассажирка самолёта из Новосибирска умерла во время полёта

Как пояснили в авиакомпании S7 в нерюнгринском аэропорту задержка рейса была около часа. Пожилой мужчина летел вместе с супругой и внуком. Когда самолёт набрал высоту, ему неожиданно стало плохо, и он упал в обморок.

На борту не оказалось медработников, поэтому было принято решение совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту — нерюнгринском «Чульмане». Там пассажиру оказали помощь, ему стало легче и он решил продолжить полёт.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле, в полёте из Новосибирска в Якутск скончалась пассажирка 50 лет.