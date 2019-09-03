Тюмень, , 09:07 — REGNUM В окрестностях тюменского села Рябово Викуловского района медведь задрал четырёх овец. Останки животных, зарытые в землю, обнаружили охотинспекторы, сообщает Госохотуправление Тюменской области.

У местных жителей пропало в общей сложности 10 овец. После находки останков домашнего скота было принято решение отстрелить медведя, который стал разорять сельское стадо.

В Госохотуправлении отмечают, что в Тюменской области за последние десять лет популяция медведей выросла троекратно, до 2,4 тысяч особей.

Рост популяции медведей в регионе специалисты связывают с их миграцией из Томской области, где идёт масштабная вырубка лесов.