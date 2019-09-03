Кемерово, , 09:03 — REGNUM Суд приговорил жительницу Кемерова к 10,5 года лишения свободы в колонии общего режима за убийство преподавателя вуза и кражу. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Кузбассу.

Напомним, в мае в собственной квартире было обнаружено тело 82-летней женщины. Пропали ювелирные украшения, банковские карты и телефон. По подозрению в совершении преступления была задержана ранее судимая 31-летняя местная жительница, проходившая у потерпевшей курсы подтверждения квалификации.

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Установлено, что женщина ранее похитила у пенсионерки крупную сумму денег и пришла поговорить с ней, чтобы та забрала заявление. Но преподаватель вуза отказалась. Тогда женщина несколько раз ударила пенсионерку металлической гантелей по голове. Потерпевшая скончалась на месте. Женщина забрала ювелирные украшения, банковские карты, сберегательные книжки и деньги.

В рамках расследования уголовного дела ей была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, она признана вменяемой.

Как отметили в СУ СКР по региону, собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летней жительнице областного центра. Она признана виновной по статям «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ), «Кража» (ч. 1 ст. 158 УК РФ) и «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище» (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ).