Новокуйбышевск, , 08:53 — REGNUM Водитель скорой помощи, на которого напал неизвестный в городе Новокуйбышевск, госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Происшествие случилось 31 августа. На парковке рядом с гипермаркетом города Новокуйбышевск мужчина почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь. Во время оказания медицинской помощи больному, к водителю скорой подошел неизвестный и ударил его по голове несколько раз.

«У меня потемнело в глазах. На какое-то время я растерялся, а когда пришел в себя, мужчина уже уехал», — сообщил водитель скорой помощи.

После того, как водителю оказали первую помощь, он доставил пациента в кардиологический центр, а сам был госпитализирован в травмотологическое отделение НЦГБ.

Злоумышленник скрылся. По факту случившегося проводится проверка.