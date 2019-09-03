Югорск, Югра, , 08:19 — REGNUM В Югорске (ХМАО) пожарные спасли мужчину, отравленного угарным газом в горящей квартире. Для этого им пришлось выбить двери и окна жилого помещения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по ХМАО.

Сообщение о пожаре поступило в ночь на 1 сентября. Позвонивший пожаловался на дым, который идёт из квартиры пятиэтажного дома по ул. Мичурина. На место происшествия выехали пожарные расчёты.

По прибытию в подъезде чувствовался запах гари. Дверь в квартире, расположенной на первом этаже, никто не открывал. Встревоженные жильцы пояснили пожарным, что в квартире идёт ремонт и рабочие иногда остаются в ней ночевать.

Спасатели разделились: одни проникали в задымлённую квартиру через окно, другие с помощью бензореза вскрывали дверь. Зайти внутрь без средств индивидуальной защиты органов дыхания было невозможно — дым был едким и токсичным. Выяснилось, что горели пакеты со строительным и бытовым мусором. В задымленной комнате спасатели обнаружили лежащего на диване мужчину без сознания. Надев на него спасательную маску, подключенную к дыхательному аппарату, человека удалось спасти.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём.