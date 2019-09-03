Берёзовский, Свердловская область, , 08:46 — REGNUM В Берёзовском бывший сотрудник дорожной полиции признан виновным в оформлении подложных документов (ч. 2 ст. 292 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и взяточничестве (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Он приговорён к четырём годам лишения свободы. Решение Берёзовского городского суда может быть обжаловано в установленные законом сроки.

Как установлено в ходе следствия, преступления произошли в сентябре и октябре 2017 года. Будучи сотрудником ГИБДД, подсудимый оформлял документы о якобы имевших место дорожно-транспортных происшествиях, в результате которых пострадали автомобили. Это в дальнейшем позволяло владельцам машин оформлять положенные по страховке денежные выплаты. Сотрудниками правоохранительных органов было расследовано три таких преступных эпизода, а совокупный ущерб, нанесённый противоправной деятельностью, составил более одного миллиона рублей.