Уссурийск, Приморский край, , 08:14 — REGNUM Под Уссурийском в Приморском крае произошло ДТП — грузовик столкнулся с микроавтобусом ритуальной службы. Молодой водитель, который вёз гроб с телом, погиб, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Грузовик Hino Ranger ехал в сторону Владивостока. На одном из поворотов на встречную полосу вылетел микроавтобус Mazda Bongo. От сильного лобового столкновения, водитель автомобиля ритуальной службы вылетел из груды металла на проезжую часть. Вместе с ним, в результате удара, на дороге оказался гроб с покойником.

По словам сотрудников ГИБДД, виновник ДТП, стаж вождения 4 месяца, получил травмы, не совместимые с жизнью. Водитель грузовика не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Приморском крае в ДТП минивэна и тяжелого грузовика погибли трое мужчин и три женщины, несовершеннолетний ребёнок получил тяжелую травму.