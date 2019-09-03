Баменде, , 08:16 — REGNUM В англоязычных северо-западных и юго-западных регионах Камеруна было сорвано официальное начало учебного года, передает ВВС Africa со ссылкой на заявление властей.

Чиновники сообщили ВВС, что подозреваемые сепаратисты попытались запугать школьников и учителей в двух раздираемых конфликтом регионах и вынудить их не посещать занятия. По их словам, боевики открыли стрельбу в городе Баменда.

В министерстве образования страны сообщили, что в большинстве англоязычных районах студенты и школьники остались дома, опасаясь за свою жизнь.

Сепаратисты, которые хотят создать государство под названием Амбазония, начали борьбу за независимость в 2016 году после жалоб на дискриминацию со стороны франкоязычного большинства. Продолжающийся конфликт между правительственными силами и сепаратистами спровоцировал ухудшение ситуации в сфере безопасности в регионе. Это привело к закрытию по меньшей мере 4400 школ, что так или иначе затронуло почти каждого ребенка школьного возраста. Большое количество школьников мигрировало в другие части страны в поисках доступного и безопасного образования. Считается, что за последние три года более 500 000 жителей англоязычных районов покинули свои дома, чтобы избежать насилия.