Ричмонд , США, , 08:24 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен в американском штате Виргиния из-за приближеня урагана «Дориан». Об этом сообщил губернатор штата Ральф Нортэм, передает CNN.

«Я объявляю режим чрезвычайного положения, чтобы обеспечить должный уровень помощи местным властям и сообществам», — заявил Нортэм.

По прогнозам, ураган может частично затронуть территорию штата. Всем жителям нужно принять меры предосторожности, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, от урагана «Дориан» уже пострадали Багамские острова, там есть погибшие. Режим ЧС объявлен в американских штатах Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины. «Дориан» немного ослабел — с пятой, самой опасной категории до четвертой по шкале Саффира-Симпсона.

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