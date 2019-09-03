Кейптаун, , 08:01 — REGNUM По подозрению в мародерстве в южноафриканском городе Йоханнесбурге были арестованы десятки человек. В понедельник, 2 сентября, разъяренные жители города грабили магазины, поджигали здания и транспортные средства. Об этом сообщает ВВС Africa.

Беспорядки, как сообщается, начались в воскресенье, 1 сентября, когда здание в центральном деловом районе Йоханнесбурга загорелось и обрушилось, в результате чего погибли по меньшей мере три человека. В понедельник, 2 сентября, насилие распространилось на близлежащий район Джеппестаун, прежде чем оно достигло других районов города, таких как Денвер, Малверн и Тембиса. По словам сотрудников полиции, по факту мародерства были арестованы более 40 человек.

В попытке подавить волнения полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и гранаты. Сообщается, что многие из магазинов, подвергнувшихся атакам, принадлежат иностранным гражданам. Однако министр полиции страны Беки Селе заявил, что в «бессмысленном насилии» виновата преступность, а не ксенофобия.

«[Ксенофобия] используется в качестве оправдания», — сказал он журналистам после посещения центрального делового района города, где произошла большая часть беспорядков. «Ничто… не могло вызвать никакой формы конфликта между южноафриканцами и иностранными гражданами», — отметил он.

Тем не менее, министр иностранных дел Нигерии Джеффри Оньяама заявил, что нигерийские магазины стали объектом нападения «безумных преступников», и пообещал принять «решительные меры».

В последние месяцы в ЮАР произошла вспышка ксенофобских нападений. В марте три человека погибли во время акций протеста, нацеленных на иностранные магазины в Дурбане.