Ульяновск, , 07:56 — REGNUM Число лесных пожаров в Ульяновской области сократилось в 1,5 раза. В августе наиболее сложной ситуация была в Сурском лесничестве, где за день произошло сразу два пожара, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе минприроды региона.

С начала пожароопасного сезона в области произошло зафиксировано 84 лесных пожара на общей площади 622,359 га. Предварительный ущерб в результате лесных пожаров оценивается в 599,1 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом число пожаров снизилось в, 5 раза (было 129), пройденная огнём площадь — вдвое (было 1418 га), ущерб сократился в 38,2 раза (было 22,877 млн рублей).

«Основными причинами возникновения лесных пожаров стали неосторожное обращение с огнём местного населения, «сухие» грозы, пал сухой травы, линейные объекты ЛЭП», — говорят в министерстве.

В минприроды также обращают внимание на то, что ранее «наиболее сложная» была в Сурском лесничестве, где 26 августа произошло два пожара: их удалось потушить только на следующий так из-за сильного ветра и труднодоступности участков.

Как сообщало ИА REGNUM, пожароопасный сезон в Ульяновской области начался 15 апреля 2019 года. На землях лесного фонда оборудован 21 наблюдательный пункт на высотных объектах, утверждено 100 маршрутов наземного патрулирования общей протяженностью около 7 тыс. км.

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