Анкара, , 07:53 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» двух членов Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 3 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация проходила на юго-востоке страны в провинции Хаккяри. Ее подробности пока не сообщаются, так как боевые действия еще продолжаются.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, но также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВС Турции «нейтрализовали» пятерых членов РПК на территории Ирака