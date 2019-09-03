Екатеринбург, , 08:45 — REGNUM В Екатеринбурге родители воспитанников детского сада № 551 обратились в надзорные органы с жалобой на неудовлетворительное состояние помещений в учреждении. Как сообщает издание «Новый день», претензии касаются групп для трёх‑ и четырёхлетних детей.

В обращении родителей указано, что младшую группу с нового учебного года перевели в новое помещение.

«Группа очень холодная, из-за этого в спальной комнате по стенам пошла черная плесень, стекла разбиты — одна сквозная дыра. На одном сетка из трещин, которая в любой момент может вывалиться прямо в игровую комнату», — написали родители.

Как сообщает издание, перед началом учебного года родители самостоятельно очистили стены от плесени, но заменить окна в помещении им не позволяют финансовые возможности, так как большинство детей в группе — это льготники (из многодетных семей, из семей, где родители заняты в бюджетной сфере или имеют инвалидность). На данный момент дети временно переведены в ясельную группу.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что детскому саду ранее выдавалось предписание и очередная проверка запланирована только на октябрь. Однако в случае получении жалобы может быть организована внеплановая проверка.

В мэрии Екатеринбурга отметили, что сад действительно был принят к новому учебному году с замечаниями Роспотребнадзора, которые должны быть устранены до конца сентября.

Отметим, что здание детского сада построено в 1974 году и последний капитальный ремонт был проведён ещё в 1989 году.