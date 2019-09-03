Тюмень, , 07:49 — REGNUM Тюменский инспектор ГИБДД, нарушения правил дорожного движения которого снял на бегу неравнодушный гражданин, привлечён к административной ответственности и не вернётся на службу. Об этом СМИ сообщила начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.

По её словам, инспектор-нарушитель до конца сентября находится в отпуске. Принято решение о его выходе на пенсию. Кроме того, видео снято в его последний рабочий день, пояснила Анжела Борисова.

Напомним, 2 августа тюменец увидел, как инспектор ГИБДД грубо нарушает правила дорожного движения и стал снимать инцидент на телефон. Чтобы взять «интервью» у нарушителя, неравнодушному гражданину пришлось пробежать стометровку. Видео «Инспектор, вы в своём уме?» стало в интернете вирусным и собрало сотни тысяч просмотров.

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