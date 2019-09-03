Владивосток, , 08:06 — REGNUM Во Владивостоке началось обследование подтопленных домов и приусадебных участков. Пострадавшим от паводка владельцам выплатят от 10 тыс. рублей, в зависимости от полученного ущерба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации.

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Во Владивостоке составлено уже более 80 актов о подтопленных домовладениях.

Как пояснила замначальника городского управления по исполнению программ по поддержке населения Ирина Самусенко, пострадавшие сами вправе выбрать способ получения выплаты — безналичный или через Почту России.

Как сообщало ИА REGNUM, мощные тропические ливни два дня заливали Владивосток, ущерб городскому хозяйству от наводнения — более 100 млн рублей. Частный сектор в пригороде Владивостока ушёл под воду.