Кабул, , 07:41 — REGNUM Число жертв теракта в Кабуле увеличилось до 16 человек. Пострадавшими числятся еще 119 человек, передает 3 сентября телеканал TOLO News со ссылкой на МВД Афганистана.

По данным полиции, взрыв произошел в автомобиле, начиненном взрывчаткой, который припарковали в районе PD9. Неподалеку находится комплекс Green Village, где размещаются некоторые иностранные компании.

После взрыва загорелась цистерна с горючим, которая стояла рядом. Многие здания оказались повреждены.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в столице Афганистана произошел вечером 2 сентября, первоначально сообщалось о пяти погибших. Ответственность за теракт взяли на себя боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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