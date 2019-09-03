Авила, , 07:27 — REGNUM Испанская певица Хоана Сайнс Гарсия скончалась в результате травм, полученных во время выступления из-за взрыва пиротехники на сцене, пишет газета Heute.

30-летняя певица выступала вместе с коллективом Orchesta Súper Hollywood на музыкальном фестивале в испанском городе Авила 30 августа. Внезапно в правом краю сцены произошел мощный взрыв пиротехники, ранивший Сайнс Гарсию. Артистка была срочно доставлена в госпиталь, где позже скончалась.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе на концерте группы Slipknot в США перед сценой скончался 62-летний зритель.