Киев, , 07:25 — REGNUM В Киеве семь студентов попали в больницу с симптомами пищевого отравления, сообщил 3 сентября ресурс «Информатор».

У пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию. Все они покупали шаурму в одном и том же киоске на улице Борщаговской.

Полицейские проводят проверку данной информации, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Херсонской области семь человек попали в больницу, отравившись креветками, купленными с рук.

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