Курган, , 07:22 — REGNUM В Кургане проводится доследственная проверка по факту травмирования рабочих в результате аварии на газопроводе в микрорайоне Рябково. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Зауралью.

Напомним, вечером 2 сентября 2019 года при проведении работ на газопроводе высокого давления произошёл срыв запорного устройства. Пострадали двое рабочих. один из которых на данный момент госпитализирован.

Следователями СУ СКР по Курганской области выясняются все обстоятельства аварии на газопроводе. По итогам проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за технику безопасности, и принято процессуальное решение.

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